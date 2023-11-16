В следующем году в Москве на самокатах Whoosh не удастся проехать вдвоем

«Мы еще в прошлом году начали отслеживать езду на самокате вдвоем благодаря нейросети и сбору данных, но сейчас это определяется с вероятностью 75–80%, и это достаточно низкий показатель, хотелось бы более 95%. И для этого в следующем году мы часть самокатов оснащаем датчиками веса, в том числе в Москве, который позволит нам откалибровать систему и будет работать на всем флоте. То есть вне зависимости от того, есть датчик на самокате или нет, с помощью софта, той модели машинного обучения и нейросети мы сможем это определять. В случае если датчик будет показывать, что пользователи едут вдвоем, то самокат просто будет останавливаться и будет завершать поездку», – сказал Чуйко.