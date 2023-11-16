Бывший завод Michelin запатентовал новые названия для шин

Вместо шин Michelin в России будут продаваться Selna и Farlight. Именно такие названия зарегистрировал новый владелец бывшего завода Michelin в подмосковном Давыдово. Предприятие еще весной этого года было продано российскому дистрибьютору «Пауэр Интернэшнл-шины». Эта компания также импортирует в страну шины китайской компании Hifly и за прошлый год ее выручка превысила 31 миллиард рублей.

© Michelin / Motor.ru

На заявку на регистрацию новых товарных знаков Selna и Farlight и их графических логотипов, поданную «Пауэр Интернэшнл-шины», обратил внимание телеграм-канал «Автопоток». Автор канала пишет, что под этими названиями будут продаваться шины, которые выпускает давыдовский завод.

Пауэр Интернэшнл-шины

Пауэр Интернэшнл-шины

Завод в Давыдово, который работает с 2004 года и рассчитан на выпуск до двух миллионов шин в год (летних и зимних, преимущественно для легковых автомобилей), приостановил работу весной прошлого года. После этого стало известно, что Michelin «вынужден запланировать передачу всей своей деятельности в России локальному управлению». Потери Michelin от приостановки операций в России составили около 200 миллионов евро.