В России стартовало производство кроссовера Evolute i-Sky

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области началось производство кроссовера Evolute i-Sky. Об этом сообщается в релизе «Моторинвеста», поступившем в «Газету.Ru».

«Цена на модель начинается от 3 995 000 рублей с учетом действия государственной поддержки. Для всех электромобилей бренда, производимых в России, предполагается государственная субсидия при приобретении», — отмечается в сообщении компании.

Габаритная длина новинки — 4565 мм, колесная база — 2715 мм. Evolute i-Sky оснащается электродвигателем мощностью 204 л.с. с жидкостным охлаждением. Максимальный запас хода заявлен на уровне 511 км, максимальная скорость — 180 км/ч. Также к машине можно подключать бытовые электроприборы.