Си показал лимузин Hongqi во время визита в США

Глава Китая Си Цзиньпин начал свой первый за шесть лет визит в США в пуленепробиваемом седане Hongqi — он приехал на этом авто на переговоры с американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает Daily Mail.

Выпущенный специально для китайского лидера Hongqi (в переводе с китайского, «красный флаг») под кодовым названием N701 стоит не менее 700 тысяч долларов и оснащен противоракетной броней, пуленепробиваемыми окнами и системами защиты от биологического и химического оружия, отмечает Daily Mail.

Модель L5, на данный момент самый дорогой китайский автомобиль среди когда-либо выпущенных, имеет длину в 5,555 метра («дань уважения счастливому числу»).

Как отмечает BI, дизайн этого авто основан на классической модели 1960-х годов CA770, которая, в свою очередь, была вдохновлена Chrysler Imperial.

Точные характеристики государственной версии N701 Си Цзиньпина неизвестны, подчеркивает BI. Издание сравнивает его с Rolls-Royce Phantom.

Гражданская версия L5 оснащена 6,0-литровым двигателем V12 с турбонаддувом, мощность которого составляет 408 лошадиных сил. Без брони он весит более трех тонн.

BI отмечает, что десятитонный Cadillac Байдена, получивший прозвище «Зверь», стоит 1,5 миллиона долларов и может похвастаться камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и восьмидюймовой броней. Он полон функций, которые делают его «Белым домом на колесах». По сути же это «суперрастянутый» седан Cadillac XT6, только гораздо более безопасный и мощный.