Ватикан готовится к полному переходу на электромобили

Ватикан и немецкий автопроизводитель Volkswagen Group заключили соглашение, предполагающее замену всего автопарка на электромобили к 2030 году. Это следует из заявления Губернаторства папского государства.

На сайте указано, что Ватикан на протяжении многих лет стремится содействовать устойчивому развитию с помощью экологической политики, направленной на сохранение окружающей среды и разработку стратегий энергосбережения.

Подчеркивается, что партнерское соглашение с Volkswagen Group - один из способов достижения городом-государством долгосрочной цели. Так, Ватикан стремится стать углеродно-нейтральным, отмечается в заявлении.

В нем также говорится о планах Ватикана создать сеть электрозарядных станций на своей территории и на своих объектах в Риме.