До трети самокатов Whoosh оснастят шлемами в 2024 году

Кикшеринговый сервис Whoosh в 2024 году планирует оснастить шлемами около 25-30% электросамокатов, их использование будет добровольным. Также со следующего года компания планирует внедрить в ряд самокатов датчики веса, сообщил глава Whoosh Дмитрий Чуйко на форуме "Транспорт России".

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"Мы стали оснащать самокаты шлемами. Пока это добровольное желание пользователя, использовать шлем или нет, но в нашем парке появились самокаты с шлемами, и мы в следующем году будем стремиться оснастись порядка 25-30% парка шлемами", - рассказал Чуйко.

По его словам, использование шлема позволит снизить ущерб здоровью при ДТП.

Согласно анализу происшествий компанией, когда на самокате находятся два человека - это в большинстве случаев является причиной дорожных инцидентов, отметил Чуйко. Он напомнил, что компания тестирует алгоритмы, позволяющие определять, когда на одном самокате еду два пользователя - сейчас технология работает с точностью 75-80%. При этом компания планирует довести этот показатель до 95%.