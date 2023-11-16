Дебютировал первый иранский электромобиль IKCO Ray EV

В Иране был представлен новый электрический кроссовер IKCO Ray EV в рамках выставки «Трансформация автомобильной промышленности».

© khodrobank.com

Как сообщает журнал SPEEDME.RU, автомобиль, с относительно современным и актуальным дизайном, не только предлагает удобный салон и кучу современных опций, но также заявлен как первый кроссовер в стране, что делает его флагманом компании Iran Khodro Ray. Компания решительно работает над повышением популярности этой модели.

Оснащенный 163-сильным мотором на передней оси и батареей емкостью 53 кВтч/ч, Ray EV обеспечивает запас хода около 420 км на одной зарядке. Зарядка от домашней сети занимает примерно 10 часов. Среди дополнительных опций автомобиля можно выделить систему контроля тяги, систему курсовой устойчивости, систему помощи при движении в гору, систему контроля движения на спуске, камеры кругового обзора, передние и задние датчики парковки, 12-дюймовый сенсорный экран, круиз-контроль и систему ограничения скорости, мониторинг давления в шинах и многое другое.