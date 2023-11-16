Российские дилеры опровергли полный отказ от параллельного импорта

Крупные российские дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр» не собираются полностью отказываться от поставок машин по параллельному импорту, но они будут вестись под заказ. Об этом со ссылкой на пресс-службы обеих компаний пишет Autonews.ru.

Накануне стало известно, что холдинги «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» приняли решение отказаться от ввоза в Россию иномарок через параллельный импорт из-за снижения потребительского спроса и роста стоимости доставки из Европы.

Однако дилеры уверены, что «премиальные европейские марки не имеют альтернативных предложений».

«И «Автодом», и «АвтоСпецЦентр» продолжают поставки автомобилей этого сегмента. Однако мы хотим пробудить интерес клиентов к ним, поэтому приняли решение об освобождении складов, ввезенных по параллельному импорту», — пояснил директор по маркетингу и цифровой трансформации группы компаний Олег Кузнецов.

По его словам, россияне все еще готовы покупать машины марок BMW, Audi и Porsche.

После начала спецоперации РФ на Украине крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Среди тех, кто ушел с российского рынка, Skoda, Volvo, BMW, Audi и другие.