Названа сумма, которая будет выделена на льготные автокредиты

На программу льготного автокредитования выделят порядка 65 миллиардов рублей в 2024-2026 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Отмечается, что благодаря такому шагу в стране дополнительно реализуют более 330 тысяч отечественных машин.

Сумма была пересмотрена – до этого на данные цели планировали выделить 50 миллиардов рублей за три года. Одобренные Госдумой поправки ко второму чтению предполагают, что сумма вырастет на 15 миллиардов рублей.

В настоящее время на льготные автокредиты могут претендовать медработники, работники сферы образования, участники СВО и их семьи, а также люди с инвалидностью.