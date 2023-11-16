Автоэксперт перечислил неочевидные признаки битой машины

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр назвал признаки автомобиля, который побывал в серьезной аварии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

О побывавшем в ДТП автомобили может говорить скрип в салоне — такое бывает, если машину полностью разбирали после аварии.

«Также это может свидетельствовать о том, что машину могли собрать из двух или трех разбитых, используя все, что было под рукой. Подобные автомобили до сих пор поступают к нам из Литвы», — добавил Хайцеэр.

Фары разной степени мутности также свидетельствуют о столкновениях. Еще один признак — неравномерные зазоры в местах соединения кузовных элементов. Бывает, что подобное встречается у только что собранных отечественных машин, однако в крайне редких случаях.