Из Rolls-Royce Ghost сделали премиальный катафалк

Модель сохранила идеально интегрированные оригинальные задние фонари и заднюю панель от Rolls-Royce Ghost.

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Первое поколение Rolls-Royce Ghost, уже признанное одним из лучших в классе люксовых автомобилей, стало основой для новой кузовной модификации от итальянского производителя Biemme Special Car. Компания создала эксклюзивный катафалк на его базе, предлагая роскошное провожание усопших.

Этот модифицированный Rolls-Royce, получивший название «Ghoster», сохраняет фронтальный вид премиум седана, но отличается удлиненной колесной базой и большим остекленным отсеком для гроба. Переработанная задняя часть кузова сохранила оригинальные задние фонари и панель Rolls-Royce Ghost, гармонично вписываясь в общий дизайн.

В салоне Ghoster сохранился второй ряд сидений, а интерьер выполнен в духе Rolls-Royce с ковровым покрытием из овечьей шерсти, тонкой кожей и вставками из березы. В модели установлен мощный V12 двигатель, но благодаря 90 кг дополнительной шумоизоляции, он практически бесшумен. Автомобиль также оснащен премиальной аудиосистемой и доступом в интернет.

Важным нововведением является пространство для гроба, созданное из трубчатого каркаса со стальной поверхностью. Biemme Special Cars стремилась сделать Ghoster похожим на автомобиль, выпущенный на заводе. Боковые и задние стекла имеют легкий зеленый оттенок, а заднее отделение отделано экологической кожей с деревянной отделкой и светодиодной подсветкой.