Из Rolls-Royce Ghost сделали премиальный катафалк

Biemme Special Cars представили премиальный катафалк на базе Rolls-Royce
Модель сохранила идеально интегрированные оригинальные задние фонари и заднюю панель от Rolls-Royce Ghost.
Первое поколение Rolls-Royce Ghost, уже признанное одним из лучших в классе люксовых автомобилей, стало основой для новой кузовной модификации от итальянского производителя Biemme Special Car. Компания создала эксклюзивный катафалк на его базе, предлагая роскошное провожание усопших.
Этот модифицированный Rolls-Royce, получивший название «Ghoster», сохраняет фронтальный вид премиум седана, но отличается удлиненной колесной базой и большим остекленным отсеком для гроба. Переработанная задняя часть кузова сохранила оригинальные задние фонари и панель Rolls-Royce Ghost, гармонично вписываясь в общий дизайн.
В салоне Ghoster сохранился второй ряд сидений, а интерьер выполнен в духе Rolls-Royce с ковровым покрытием из овечьей шерсти, тонкой кожей и вставками из березы. В модели установлен мощный V12 двигатель, но благодаря 90 кг дополнительной шумоизоляции, он практически бесшумен. Автомобиль также оснащен премиальной аудиосистемой и доступом в интернет.
Важным нововведением является пространство для гроба, созданное из трубчатого каркаса со стальной поверхностью. Biemme Special Cars стремилась сделать Ghoster похожим на автомобиль, выпущенный на заводе. Боковые и задние стекла имеют легкий зеленый оттенок, а заднее отделение отделано экологической кожей с деревянной отделкой и светодиодной подсветкой.
Как сообщает Центральная Служба Новостей, Ghoster доступен для покупки похоронными бюро в оригинальных цветах Rolls-Royce. Цены не упоминаются, но ожидается, что они будут высокими. Несмотря на необычность концепции, Ghoster считается одним из самых красивых катафалков на рынке. Biemme Special Cars также производит катафалки на базе Mercedes-Benz, BMW, Jaguar и Maserati.