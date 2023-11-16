В России подорожали «параллельные» бестселлеры Toyota

В России подорожали популярные модели Toyota, ввезенных по параллельному импорту. Несмотря на то что в последнее время наблюдается обратный тренд на снижение стоимости «серых» иномарок, некоторые дилеры продолжают повышать цены. Например, так поступили продавцы некоторых моделей Toyota, которые были ввезены в Россию из Китая.

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В первую очередь подорожание коснулось седана Toyota Camry. Так, один из московских дилеров предлагает модель в топовой комплектации по цене 4 990 000 рублей — в начале сентября тот же дилерский центр продавал этот автомобиль за 4,7 миллиона.

Кроме того, ощутимо прибавил в цене кроссовер Toyota RAV4. Еще в сентябре автомобиль стоил 4 850 000 рублей, в середине ноября модель доступна уже по цене от пяти миллионов. Также подрожал внедорожник Highlander — с 6 690 000 рублей до 6,8 миллиона.