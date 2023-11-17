Geely может выкупить акции еще одного автопроизводителя из Европы

В 2021 году французская компания Alpine, готовясь к полному переходу на электрические технологии, объявила о сотрудничестве с Lotus для разработки электрических наследников A110 и Elise. Однако в мае текущего года партнерство было прервано, и Alpine, также как и Lotus, решила выбрать другое направление. Теперь же эти компании могут объединить свои усилия, но другим путем. Об этом сообщили специалисты SPEEDME.RU.