Geely может выкупить акции еще одного автопроизводителя из Европы

Geely может инвестировать в очередного европейского автопроизводителя
Geely рассматривает возможность выкупа части акций Alpine, еще одного автопроизводителя в Европе.
В 2021 году французская компания Alpine, готовясь к полному переходу на электрические технологии, объявила о сотрудничестве с Lotus для разработки электрических наследников A110 и Elise. Однако в мае текущего года партнерство было прервано, и Alpine, также как и Lotus, решила выбрать другое направление. Теперь же эти компании могут объединить свои усилия, но другим путем. Об этом сообщили специалисты SPEEDME.RU.
Lotus, как известно, является частью китайской группы Geely, которой также принадлежат Polestar, Volvo, Zeekr и 50% доли в smart. Криф сообщил, что Zhejiang Geely Holding Group может выступить в роли одного из инвесторов для Alpine, даже после разрыва отношений с Lotus. Эта потенциальная инвестиция со стороны Geely выражает стремление Ли Шуфу, основателя и миллиардера, развивать продажи на мировых рынках и заниматься широким спектром сегментов автомобильной индустрии.