М-12 до Китая доведет

К 2030 году трасса М-12 «Восток» будет продлена до Владивостока. А дальнейшие планы связаны с возможностью выхода автодороги на Китай через Монголию. М-12 также имеет выход на Казахстан. Все это в итоге «даст мощный толчок к развитию международного туризма», отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на полях форума «Транспортная неделя».