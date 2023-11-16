УАЗ нашел партнеров для запуска производства внедорожников на Кубе

Массовая сборка автомобилей Ульяновского автозавода будет запущена на Кубе. Производитель уже нашел партнеров для организации выпуска.

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На Кубе будет организована сборка автомобилей российской марки УАЗ. В линейку войдут модели ”Патриот”, “Профи” и машины клана СГР. Дистрибьютором бренда на Кубе является “Эко-Экспорт”, который оформил соглашение с местной компанией EISA. В его рамках будет организована международная коммерческая ассоциация для сборки транспортных средств УАЗ.

Все юридические вопросы по сделке будут закрыты уже к концу года. После этого стороны начнут поставлять необходимое оборудование и машинокомплекты для сборочного процесса.

В начале 2024 года с еще одной компанией на Кубе UIM будет организована такая же ассоциация. По предварительным данным, она будет заниматься производством российского УАЗ ”Профи".

Напомним, что серийные поставки автомобилей Ульяновского автозавода на Кубу были возобновлены весной 2019 года. Предварительно модели “Патриот”, “Пикап”, “Профи” проходили испытания в Институте транспорта Кубы. За всю историю компания поставила в эту республику свыше 30 000 автомобилей. Сообщается, что техника активно используется в сфере армии, полиции и медицине. Часть транспортных средств задействована в отраслях народного хозяйства.

Еще один проект УАЗа, который будет запущен в ближайшее время - поставки автомобилей в Гану. Данное решение было принято после недавнего визита африканской группы компаний Jospong. Тестовая партия внедорожников будет отправлена до конца текущего года. В дальнейшем стороны начнут обсуждать локализацию сборочного процесса на территории Ганы.