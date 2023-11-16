«Моторинвест» может начать выпуск автомобилей с ДВС

«Может быть, все возможно, а почему нет? Потому что производство у нас мобильное, мы в любой момент можем перевооружиться, и у нас в планах здесь построить вообще еще один цех. Все, что приносит прибыль — почему нет?» — сказал Мамонтов в ответ на вопрос о возможности выпуска на предприятии машин с ДВС.