АвтоВАЗ признал, что у него было более 15 тысяч некомплектных Lada

"Так или иначе, мы вынуждены производить в том числе и некомплектные автомобили, которые хранятся на площадках АвтоВАЗа и у дилеров. В пике это даже превышало 15 тысяч, потому что, если посмотреть сверху с "высотки" (здание заводоуправления АвтоВАЗа - прим. "РГ") на наши площадки, всё заставлено автомобилями. Сейчас потихонечку, тьфу-тьфу-тьфу, стали подчищать к концу года, но опять же благодаря тому, что высвободились люди, работавшие в две смены по "Весте" и есть возможность этим заниматься", - цитирует "Российская газета" выступление на "Баркамп-2023" Евгения Шмелёва.