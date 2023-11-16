АвтоВАЗ признал, что у него было более 15 тысяч некомплектных Lada
Первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгений Шмелёв рассказал о ситуации с выпуском некомплектных автомобилей.
"Так или иначе, мы вынуждены производить в том числе и некомплектные автомобили, которые хранятся на площадках АвтоВАЗа и у дилеров. В пике это даже превышало 15 тысяч, потому что, если посмотреть сверху с "высотки" (здание заводоуправления АвтоВАЗа - прим. "РГ") на наши площадки, всё заставлено автомобилями. Сейчас потихонечку, тьфу-тьфу-тьфу, стали подчищать к концу года, но опять же благодаря тому, что высвободились люди, работавшие в две смены по "Весте" и есть возможность этим заниматься", - цитирует "Российская газета" выступление на "Баркамп-2023" Евгения Шмелёва.
Представитель завода также признал, что в производстве были паузы, обусловленные отсутствием комплектующих, собирать машины без которых смысла нет - больше времени потом уйдёт на доукомплектовку. По словам Шмелёва, из-за проблем с комплектующими АвтоВАЗ был вынужден временно снижать объёмы выпуска более насыщенных комплектаций.
Ранее стала известны причины, по которым не появился Lada Duster.