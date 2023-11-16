В Подмосковье начали ставить противопешеходные маты

Нововведение представляет из себя покрытие из небольших резиновых пирамидок, которые устанавливаются между платформами и железнодорожным переездом. Ходить по такой поверхности крайне сложно, что значительно снижает число нарушителей, которые пересекали железнодорожное полотно в неустановленных местах.

Отмечается, что сами жители Сергиева Посада отнеслись к нововведению неоднозначно. Некоторые из них отметили в комментариях, что вместо противопешеходных матов администрации стоило бы организовать безопасный переход через железнодорожные пути. В качестве аргумента жители Подмосковья напоминают, что проблема перехода на железнодорожной станции в Сергиевом Посаде была столь велика, что правоохранительные органы организовали настоящую «охоту» за многочисленными нарушителями. Число нарушений в этом месте, по мнению местных жителей, явно указывает на необходимость нового безопасного перехода на железнодорожной станции..