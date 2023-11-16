АвтоВАЗ решает проблему в подвеске Lada Niva Travel

Волжский автопроизводитель оперативно решает проблему с появлением звуков в Lada Niva Travel. Подвеска транспорта издает щелчки при эксплуатации.

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Автопроизводитель из Тольятти займется решением проблемы, связанной с появлением щелчков в подвеске Lada Niva Travel. Сообщается, что посторонние звуки проявляются при езде вперед и назад в положении с вывернутыми колесами. Автомобильный концерн запустит отзывную кампанию, чтобы провести работы со всеми проблемными внедорожниками. Проблему можно будет решить при проведении планового технического осмотра. Автомобилисты получат приглашения в сервисные центры.

Специалисты компании лично проведут диагностику, дополнительно будет проверена сила затягивания крепящих гаек нижнего рычага подвески. Проблемы возникают в передней части автомобиля. Если во время диагностики будут обнаружены дефекты, гайку крепления заменят на новую. Оптимальные показателя затяжки для такого элемента составляют 240 – 250 Нм.

Напомним, что в скором времени производитель “АвтоВАЗ” приступит к реализации обновленной Niva Travel. Изменения затронут техническую часть автомобилей - они получат экологичные силовые агрегаты и комплекс ABS. По предварительным данным, сборка улучшенных внедорожников будет закончена к концу текущего месяца. В продаже в салонах модель появится только в 2024 году.