Размером не вышли: в Россию хлынули компактные японские машины
Поток подержанных машин из Японии вновь начал расти, несмотря на то что с августа правительство этой страны ввело запрет на экспорт в Россию ряда автомобилей. Как известно, он не распространяется на компактные модели, на которые и переключились поклонники японского автопрома.
По данным Владивостокской таможни, с августа ввоз автомобилей из Японии пошел на спад. В среднем в день таможенники выпускали по 200-300 машин, тогда как до запрета эта цифра достигала более тысячи. По сравнению с рекордным июнем - 30 тыс. автомобилей, в сентябре этот показатель упал до 8 тыс. единиц. А вот в октябре наметилась тенденция к росту - за прошлый месяц дальневосточные таможенники оформили 10,5 тыс. транспортных средств. Сейчас за день в среднем выпускается от 400 до 500 автомобилей для личного пользования. За десять месяцев 2023 года Владивостокская таможня оформила 198 тыс. машин - на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года (142 тыс. шт.).
По словам пресс-секретаря автомобильного портала "Дром" Екатерины Якимчук, рост числа ввезенных в Россию автомобилей из Японии, скорее всего, связан с обновлением правил оплаты утилизационного сбора. Пока не вступили в силу поправки в механизм взимания утильсбора (с 29 октября), поставщики старались ввезти в страну как можно больше автомобилей.
"Хотя в прошлом месяце и наблюдался непродолжительный рост, импорт японских машин снижается. Если сравнивать июнь и октябрь 2023 года, импорт автомобилей из Японии упал почти в три раза", - констатирует представитель "Дрома".
В свою очередь, независимый консультант индустрии "Автомобили и транспорт" Сергей Бургазлиев отмечает, что в настоящий момент сохраняется достаточно стабильный спрос на автомобили из Японии, но в связи с изменением механизма начисления утильсбора, разумеется, цены на ввозимые автомобили пойдут вверх и спрос несколько снизится.
"К сожалению, для Дальнего Востока это может стать проблемой, поскольку объемы могут упасть, а мы знаем, насколько важен этот бизнес для многих людей в данном регионе", - рассуждает он.
Между тем, Япония по-прежнему остается безусловным лидером по объему импорта подержанных машин в нашу страну - в октябре ее доля составила 54%, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". Наиболее популярными марками среди импортных автомобилей с пробегом стали Toyota (доля - 27,4%) и Honda (16%), в пятерку лидеров также вошел Nissan (6,3%).
Стоит при этом отметить, что под введенный Японией запрет попали электрокары, гибриды и автомобили с объемом двигателя свыше 1,9 л. По оценкам "Автостата", на них приходилась ровно половина всех продаваемых японских автомобилей с пробегом, а самыми популярными на вторичном рынке являются подержанные "японцы" с 2-литровыми моторами - их доля составляет 25%.
Как рассказал директор по параллельному импорту ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов, японские производители в отличие от европейских не торопились с переходом на двигатели малого объема с турбонаддувом, сохраняя атмосферные двигатели большего объема. Из-за этого доля японских автомобилей с двигателем объемом более 1,9 л выше, чем у европейских. Среди популярных на российском рынке моделей нишу автомобилей с двигателями большого объема занимали именно японские автомобили, такие как Toyota RAV4 и Camry, Nissan Qashqai и X-Trail, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.
"После введения запрета предпочтения потребителей смещаются в сторону автомобилей с объемом двигателя до 1,9 л. Не подпадающие под санкции модели есть в линейке Suzuki, Honda, Toyota и Nissan. Причем компактные автомобили всегда пользовались устойчивым спросом. Возможен рост интереса к таким моделям, как Toyota Yaris, Corolla и Mark II, Honda Jazz и HR-V, Nissan Note и Micra, Mazda3, Suzuki Jimny", - говорит Владимир Желобов.
Согласно статистике "Дрома", в октябре в Топ-10 самых продаваемых японских автомобилей вошли практически те же модели, что возглавляли рейтинг до введения санкций. Среди них - Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Fit, Toyota Vitz, Toyota Land Cruiser, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Toyota Corolla Fielder. При этом количество актуальных объявлений о продаже японских автомобилей на "Дроме" снижается с каждым месяцем. Число же уникальных моделей пока остается прежним - сокращается именно количество выставленных на продажу автомобилей.
"Конечно, введение ограничений со стороны Японии повлияли на структуру импорта автомобилей, но в настоящий момент на Дальнем Востоке достаточно автомобилей, ввезенных еще в конце лета - в начале осени", - комментирует Сергей Бургазлиев.
По мнению Владимира Желобова, запрет ввоза японских автомобилей не скажется на общей ситуации на рынке, поскольку налажены каналы поставок через третьи страны. Доставка попавших под санкции машин из Японии проходит через транзитную зону - Китай, а затем в Россию.