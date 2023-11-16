В Россию хлынули компактные японские машины

Поток подержанных машин из Японии вновь начал расти, несмотря на то что с августа правительство этой страны ввело запрет на экспорт в Россию ряда автомобилей. Как известно, он не распространяется на компактные модели, на которые и переключились поклонники японского автопрома.

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По данным Владивостокской таможни, с августа ввоз автомобилей из Японии пошел на спад. В среднем в день таможенники выпускали по 200-300 машин, тогда как до запрета эта цифра достигала более тысячи. По сравнению с рекордным июнем - 30 тыс. автомобилей, в сентябре этот показатель упал до 8 тыс. единиц. А вот в октябре наметилась тенденция к росту - за прошлый месяц дальневосточные таможенники оформили 10,5 тыс. транспортных средств. Сейчас за день в среднем выпускается от 400 до 500 автомобилей для личного пользования. За десять месяцев 2023 года Владивостокская таможня оформила 198 тыс. машин - на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года (142 тыс. шт.).

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По словам пресс-секретаря автомобильного портала "Дром" Екатерины Якимчук, рост числа ввезенных в Россию автомобилей из Японии, скорее всего, связан с обновлением правил оплаты утилизационного сбора. Пока не вступили в силу поправки в механизм взимания утильсбора (с 29 октября), поставщики старались ввезти в страну как можно больше автомобилей.

"Хотя в прошлом месяце и наблюдался непродолжительный рост, импорт японских машин снижается. Если сравнивать июнь и октябрь 2023 года, импорт автомобилей из Японии упал почти в три раза", - констатирует представитель "Дрома".

В свою очередь, независимый консультант индустрии "Автомобили и транспорт" Сергей Бургазлиев отмечает, что в настоящий момент сохраняется достаточно стабильный спрос на автомобили из Японии, но в связи с изменением механизма начисления утильсбора, разумеется, цены на ввозимые автомобили пойдут вверх и спрос несколько снизится.

"К сожалению, для Дальнего Востока это может стать проблемой, поскольку объемы могут упасть, а мы знаем, насколько важен этот бизнес для многих людей в данном регионе", - рассуждает он.

Между тем, Япония по-прежнему остается безусловным лидером по объему импорта подержанных машин в нашу страну - в октябре ее доля составила 54%, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". Наиболее популярными марками среди импортных автомобилей с пробегом стали Toyota (доля - 27,4%) и Honda (16%), в пятерку лидеров также вошел Nissan (6,3%).

Стоит при этом отметить, что под введенный Японией запрет попали электрокары, гибриды и автомобили с объемом двигателя свыше 1,9 л. По оценкам "Автостата", на них приходилась ровно половина всех продаваемых японских автомобилей с пробегом, а самыми популярными на вторичном рынке являются подержанные "японцы" с 2-литровыми моторами - их доля составляет 25%.

Как рассказал директор по параллельному импорту ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов, японские производители в отличие от европейских не торопились с переходом на двигатели малого объема с турбонаддувом, сохраняя атмосферные двигатели большего объема. Из-за этого доля японских автомобилей с двигателем объемом более 1,9 л выше, чем у европейских. Среди популярных на российском рынке моделей нишу автомобилей с двигателями большого объема занимали именно японские автомобили, такие как Toyota RAV4 и Camry, Nissan Qashqai и X-Trail, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.

"После введения запрета предпочтения потребителей смещаются в сторону автомобилей с объемом двигателя до 1,9 л. Не подпадающие под санкции модели есть в линейке Suzuki, Honda, Toyota и Nissan. Причем компактные автомобили всегда пользовались устойчивым спросом. Возможен рост интереса к таким моделям, как Toyota Yaris, Corolla и Mark II, Honda Jazz и HR-V, Nissan Note и Micra, Mazda3, Suzuki Jimny", - говорит Владимир Желобов.

"Конечно, введение ограничений со стороны Японии повлияли на структуру импорта автомобилей, но в настоящий момент на Дальнем Востоке достаточно автомобилей, ввезенных еще в конце лета - в начале осени", - комментирует Сергей Бургазлиев.