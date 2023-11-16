Honda Civic превратился в Mitsuoka M55 с крутым дизайном

Новинка представлена в статусе концепта, но шанс на ее превращение в серийную модель все же есть.

© Mitsuoka

Небольшая японская фирма Mitsuoka была основана в 1968 году, она славится своими моделями с дизайном под ретро, созданными на основе серийных машин других марок. В актуальную гамму, в частности, входят хэтч Viewt и кроссовер Buddy, то есть переделанные Toyota Yaris и RAV4 соответственно. И вот рассекречена новинка – Mitsuoka M55. Это пока еще концепт, его создание приурочено к 55-летнему юбилею компании.

Mitsuoka

Mitsuoka M55 Concept представляет собой хэтчбек, он сделан из нынешнего Honda Civic (в Японии Civic-седан не продают), при этом объявлено, что дизайнеры вдохновлялись американскими маслкарами из 1970-х. У новинки радиаторная решетка и круглые двойные фары в стиле Dodge Challenger из прошлого, а на багажной двери есть ребристая накладка. От исходного Civic хэтч M55 Concept также отличился бамперами и задними фонарями. Внутри же модель повторила донорскую Хонду, разве что на руле теперь красуется эмблема Mitsuoka, да кресла обиты светло-синей кожей с крупными отверстиями с металлической окантовкой.

Mitsuoka

Про технику ни слова. Впрочем, и так понятно, что она от Honda, вопрос лишь в том, «традиционный» ли это вариант или гибрид. Стандартный хэтчбек Honda Civic в Японии доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 (182 л.с.), у гибридной пятидверки установка e:HEV на основе атмосферника 2.0.

Сверху — исходный Honda Civic, снизу — Mitsuoka M55 Concept