В РОАД опровергли слухи о блокировке электроники иномарок

Информация о якобы имеющихся случаях блокировки электроники иномарок в автосервисах является недостоверной, рассказала официальный представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вера Павлова. Об этом пишет журнал «За рулем».

Дилеры ответили на информацию о массовой блокировке ввезенных в РФ машин
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Ранее СМИ сообщили, что что владельцы ввезенных в РФ автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Renault столкнулись с блокировкой электронной системы при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию.

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«Мы не можем подтвердить такие случаи, ведь оборудование сертифицировано у официальных дилеров», — отметила Павлова.

Представитель пояснила, что после отключения обслуживания брендов недружественных стран отрасль действительно столкнулась с сложностями.

Вместе с тем, за два года удалось преодолеть все препятствия, сейчас клиенты получают услуги в полной мере, - заметила Павлова.

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