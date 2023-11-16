Дилеры ответили на информацию о массовой блокировке ввезенных в РФ машин

Информация о якобы имеющихся случаях блокировки электроники иномарок в автосервисах является недостоверной, рассказала официальный представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вера Павлова. Об этом пишет журнал «За рулем».

Ранее СМИ сообщили, что что владельцы ввезенных в РФ автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Renault столкнулись с блокировкой электронной системы при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию.

«Мы не можем подтвердить такие случаи, ведь оборудование сертифицировано у официальных дилеров», — отметила Павлова.

Представитель пояснила, что после отключения обслуживания брендов недружественных стран отрасль действительно столкнулась с сложностями.