Автобусный перевозчик отменил рейсы между Россией и Финляндией

Автобусный перевозчик Ecolines сообщил, что с 18 ноября приостанавливает все сообщения между Россией и Финляндией. Пресс-служба компании сослалась на решение властей о закрытии границы на нескольких пропускных пунктах. Перевозчик заверил, что возобновит движение по маршрутам сразу же после снятия ограничений со второны властей.

В связи с решением властей Республики Финляндия о закрытии движения транспортных средств c 00ч00мин 18.11.2023г через МАПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, ECOLINES временно приостанавливает автобусное движение по маршрутам Санкт-Петербург-Хельсинки и Санкт-Петербург-Лаппеенранта-Иматра, — заявили в компании.

В компании отметили, что пассажиры, купившие билеты на маршрут Санкт-Петербург-Хельсинки и Хельсинки-Санкт-Петербург на даты после 17 ноября, могут самостоятельно перерегистрировать билет на маршрут Санкт-Петербург-Таллинн и Таллинн-Санкт-Петербург. О возврате денег за билеты не упоминается. Кроме того, на 17 ноября прдусмотрено три дополнительных рейса. Два из ни в направлении Хельсинки и один рейс в Санкт-Петербург из Хельсинки.