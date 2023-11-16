В России работают над новым дорожным знаком

Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга рассказала о разработке нового дорожного знака «Кемпинг». Отличительной особенностью нового знака должен стать указанный уровень «звездности» кемпинга. Об этом сообщает Autonews.

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По словам руководителя комитета Московской Торгово-промышленной палаты по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергея Лобарева, в России открыто более 200 кемпингов, но из них только 5% оценили выше, чем в три звезды. По этой причине Лобарев считает необходимым создать новый дорожный знак, который показывал бы больше информации для путешественников.

«Туристам нужно понимать ассортимент кемпинга, уровень его сервиса, комфорта и экологичности, определить для себя необходимость его посещения. Эту информацию предполагает разрабатываемый нами уровень звездности. Знак может быть основанием для предъявления возможных претензий к владельцам по качеству, так будет заявлена классификация объекта», — объяснил он.

Лобарев также добавил, что новый знак будет содержать в себе больше важной для туристов информации — наличии на кемпинге удобств для людей с ограниченными возможностями, наличие паркинга или автодома. При этом новый знак ещё не получил одобрения в соответствующих службах — сроки рассмотрения знака также пока неизвестны.