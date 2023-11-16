В Норвегии не исключили закрытия КПП на границе с Россией
Глава Минюста Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что не исключает закрытия единственного погранпункта между Россией и Норвегией Стурскуг. Ее слова приводит «РИА Новости».
«Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо», — сказала Мель.
При этом, по ее словам, на данный момент необходимости в этом нет, поскольку трафик в Стурскуге остается очень низким.
Ранее на фоне ухудшения ситуации с миграцией Финляндия приняла решение закрыть четыре КПП из восьми на границе с Россией с 18 ноября по 18 февраля 2024 года.
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