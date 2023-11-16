В Норвегии не исключили закрытия КПП на границе с Россией

Глава Минюста Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что не исключает закрытия единственного погранпункта между Россией и Норвегией Стурскуг. Ее слова приводит «РИА Новости».

«Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо», — сказала Мель.

При этом, по ее словам, на данный момент необходимости в этом нет, поскольку трафик в Стурскуге остается очень низким.