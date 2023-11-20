Отмена запрета экспорта бензина из России никак не отразится на ценах на АЗС

Решение правительства снять временный запрет на экспорт бензина из России едва ли сильно повлияет на внутренний рынок топлива. Если на бирже еще может случиться незначительное кратковременное повышение котировок, то на розничные цены разрешение вывозить бензин за границу никак не повлияет.

Дело в том, что в отличии от дизельного топлива (ДТ), доля бензина уходящего на экспорт от общих объемов его производства в России всегда была незначительная - от 10 до 14 процентов (4-6 миллионов тонн в год). За девять месяцев этого года за границу ушло 4,9 миллиона тонн. С 21 сентября экспорт был запрещен. За оставшиеся полтора месяца до конца года объем поставок за границу в самом лучшем случае вырастет до шести миллионов тонн.

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В прошлом году, по данным Росстата, было произведено 42,3 миллиона тонн бензина. В этом году больше. Но даже с учетом прошлогодних показателей максимальная доля экспорта составит около 14 процентов. Для сравнения, ДТ в России в 2022 году производилось более 84 миллионов тонн, из которых на экспорт отправилось более 50 процентов. То есть ДТ было экспортным товаром, а бензин в основном предназначался для внутреннего рынка. Поэтому основополагающим фактором для цен на бензин в России был внутренний спрос. А пик его приходится на сезон отпусков - с начала лета до середины октября. Сейчас спрос упал и некоторое его оживление возможно лишь в период новогодних каникул.

Как сказано в сообщении правительства, за два месяца действия запрета экспорта бензина при сохранении высоких объёмов переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) обеспечено насыщение внутреннего рынка. Создан профицит предложения топлива, в том числе на бирже. В результате, с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы составляют около двух миллионов тонн.

В итоге для роста котировок бензина на бирже нет достаточного спроса. Незначительное повышение цен возможно на новостях о запрете и начале поставок за границу. Но цены на бирже уже опустились до уровня весны 2023 года и стимулов для серьезного роста у них не будет, минимум до Нового года.

Цены на АЗС находятся под пристальным вниманием Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Они немного снизились, но пока подорожание в рознице опережает инфляцию. По Росстату, с конца декабря 2022 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 7 процентов, марки АИ-95 - на 7,2 процента, а марки АИ-98 и выше - на 10,5 процента. Инфляция - 6,1 процента. Это опережение уже излишний раздражитель для власти.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, правительство РФ внимательно следит за изменением внутренних цен на топливо и старается сдерживать темпы их роста в рамках среднегодовой инфляции в стране. Поэтому рост внутренних розничных цен будет сдерживать ФАС.

При этом можно предположить, что средняя инфляция по стране догонит цены на АЗС, а не произойдет их существенное снижение до уровня инфляции. Темпы, с которыми бензины дешевеют в рознице, падают, а времени до конца года осталось не так много. Дорожало же топливо на АЗС с мая по октябрь, то есть пять месяцев подряд.

Эксперты связывали рост биржевых и розничных цен на бензин и дизельное топливо в России с запланированным заранее снижением выплат нефтяникам по демпферу (компенсация нефтяникам из бюджета части разницы между экспортными и российскими ценами на бензин и ДТ за их поставки на внутренний рынок по низким ценам). В сентябре для расчета демпфера стал применяться коэффициент 0,5 (ранее - 1), то есть выплаты были снижены вдвое. С 1 октября топливный демпфер вернули к старой формуле (с коэффициентом - 1).

В августе и сентябре котировки на бирже и цены на АЗС заметно выросли, и правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтопливо. Но снижаться биржевые котировки стали только после возвращения демпфера к прежним параметрам.