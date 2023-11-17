В Заполярье начались испытания  новых снегоболотоходов

В Мурманской области стартовали испытания новых снегоболотоходов российского производства "Архант". Их проводят в рамках зимнего этапа научной экспедиции "Чистая Арктика - Восток 77".

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Две юркие машины на огромных резиновых колесах низкого давления пройдут по северному бездорожью несколько сотен километров - от Кандалакши до Кировска, находящегося в Хибинах. Впереди многочисленные озера, реки и ручьи, каменные завалы и сопки с крутыми склонами. Весь путь займет трое суток. Ночевать испытатели будут в салонах вездеходов. Главная цель - проверить технику в самых труднодоступных местах Кольского полуострова. Попутно предстоит провести научные исследования по проблемам глобального потепления, вечной мерзлоты и очистки арктических территорий от накопившегося за десятилетия мусора. "Мы пересечем незамерзающие реки, заедем на заброшенные аэродромы, возьмем пробы грунта на болотах", - сообщил участник экспедиции Павел Норкин.

Из воды машина может выбраться на лед даже с полной загрузкой

В одном вездеходе-амфибии могут уместиться до девяти человек. Расход топлива - от трех литров в час. Из воды машина способна выбраться на лед, даже имея полную загрузку. Ей по силам одолеть склон крутизной 35 градусов. "Арханты" способны работать "скорой помощью" для жителей отдаленных поселков и стойбищ, доставлять продукты, запчасти и людей на нефтегазовые промыслы. Могут забросить туристов в самые живописные и труднодоступные уголки Арктики.