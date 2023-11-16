В Tesla рассказали о том, как электрокары определяют запас хода

Американский производитель электроавтомобилей Tesla рассказал о том, как электрокары определяют, сколько процентов заряда аккумулятора требуется для поездки по тому или иному маршруту. Об этом сообщает 4PDA.

Отмечается, что для расчёта запаса хода электрокары анализируют целый ряд различных факторов. К ним относятся не только протяжённость маршрута, но и скорость и направление ветра, вероятная скорость движения, возможные участки с торможением или ускорением, угол дороги, оставшийся процент батареи и её температура, полная смешанная масса автомобиля, его сопротивление качению, а также аэродинамическое сопротивление, работа систем вентиляции и отопления, температура, влажность и давление окружающей среды и даже видимость солнца.

При этом в компании подчеркнули, что это даже не полный список всех пунктов, которые анализирует электромобиль. Кроме того, сама Tesla может удалённо влиять на запас хода своих автомобилей — известно, что производитель может ограничивать запас хода для водителей, которые имеют долги.