В Tesla рассказали о том, как электрокары определяют запас хода

Американский производитель электроавтомобилей Tesla рассказал о том, как электрокары определяют, сколько процентов заряда аккумулятора требуется для поездки по тому или иному маршруту. Об этом сообщает 4PDA.

В Tesla рассказали о том, как электрокары определяют запас хода
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Отмечается, что для расчёта запаса хода электрокары анализируют целый ряд различных факторов. К ним относятся не только протяжённость маршрута, но и скорость и направление ветра, вероятная скорость движения, возможные участки с торможением или ускорением, угол дороги, оставшийся процент батареи и её температура, полная смешанная масса автомобиля, его сопротивление качению, а также аэродинамическое сопротивление, работа систем вентиляции и отопления, температура, влажность и давление окружающей среды и даже видимость солнца.

При этом в компании подчеркнули, что это даже не полный список всех пунктов, которые анализирует электромобиль. Кроме того, сама Tesla может удалённо влиять на запас хода своих автомобилей — известно, что производитель может ограничивать запас хода для водителей, которые имеют долги.

Ранее Tesla вернула в продажу детский квадроцикл в стиле электропикапа Cybertruck.

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