Военно-Грузинскую дорогу закрыли для выезжающих из России грузовиков

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 06:15 17 ноября 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.