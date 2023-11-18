На юге Сахалина произошел сход грязевых масс на автодороге из-за циклона

До этого Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что приближающийся к Сахалину циклон в конце недели принесет на остров дожди и потепление. 13 ноября сообщалось, что из-за сильного циклона, который оказывает воздействие на Камчатку, на севере полуострова была закрыта дорога между двумя поселками. Движение для всех видов транспорта было ограничено на участке автодороги между селом Воямполка и поселком городского типа Палана Тигильского района.