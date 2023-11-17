"Автоваз" возобновит производство всех моделей Vesta и Niva, оснащенных двигателями экостандарта Евро-5, в декабре 2023 года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

Также в декабре восстановится производство внедорожников Niva Travel и Legend с антиблокировочной системой тормозов.

"В течение декабря 2023 года "Автоваз" восстановит Евро-5 на всех "Вестах". И обе "Нивы" в течение декабря будут Евро-5, плюс получат ABS", - сказал Соколов.