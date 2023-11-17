У дилеров почти не осталось Lada Largus из последней партии

Как рассказали "Российской газете" в ГК "Прагматика" в Санкт-Петербурге, на этой неделе выдан последний автомобиль из партии новых Lada Largus. При этом в остальных ДЦ, где представлена компания, эти машины уже закончились. В то же время стоит отметить, что на маркетплейсах еще остались Largus, которые выпустили в Тольятти в августе. Всего в продаже не больше 60 машин, все они еще есть в регионах, а в Москве, например, новые машины у дилеров уже не найти.