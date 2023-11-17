У дилеров почти не осталось Lada Largus из последней партии
Как рассказали "Российской газете" в ГК "Прагматика" в Санкт-Петербурге, на этой неделе выдан последний автомобиль из партии новых Lada Largus. При этом в остальных ДЦ, где представлена компания, эти машины уже закончились. В то же время стоит отметить, что на маркетплейсах еще остались Largus, которые выпустили в Тольятти в августе. Всего в продаже не больше 60 машин, все они еще есть в регионах, а в Москве, например, новые машины у дилеров уже не найти.
Напомним, АвтоВАЗ официально не объявлял цены на Lada Largus из последней партии из 600 автомобилей с 90-сильным мотором. А дилеры просят за машину минимум 2 000 000 рублей.
"Lada Largus - уникальный для сегодняшнего российского рынка автомобиль, ему сложно подобрать аналоги. Конечно, на недавнюю партию спрос превышал предложение, а машина, в первую очередь, была интересна корпоративным клиентам", - рассказал "РГ" директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский.
Ранее АвтоВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года.
Перенос производства Largus связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.
За 11 лет на АвтоВАЗе было выпущено более полумиллиона универсалов и фургонов семейства Largus.