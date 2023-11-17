АвтоВАЗ может снизить план выпуска автомобилей
«АвтоВАЗ» планирует сократить производство на 40 тысяч машин из-за санкций.
По словам президента компании Максима Соколова «РИА Новости», изначально планировалось произвести 400 тысяч автомобилей до конца года, но за январь-октябрь было выпущено лишь 293 тысячи машин Lada. Соколов отметил, что из-за санкций возникли проблемы с логистикой и финансами, поэтому возможна корректировка производственного плана на 10% сокращения.
Предварительная оценка на ноябрь предполагает снижение продаж на 8,3% по сравнению с октябрем, когда «АвтоВАЗ» установил рекорд за последние 10 лет, реализовав 40,9 тысяч машин. В сравнении с ноябрем прошлого года запланированный объем продаж выше на 1,7 раза.