АвтоВАЗ может снизить план выпуска автомобилей

По словам президента компании Максима Соколова «РИА Новости», изначально планировалось произвести 400 тысяч автомобилей до конца года, но за январь-октябрь было выпущено лишь 293 тысячи машин Lada. Соколов отметил, что из-за санкций возникли проблемы с логистикой и финансами, поэтому возможна корректировка производственного плана на 10% сокращения.