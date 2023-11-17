Subaru представил Forester шестого поколения

Subaru продолжает оставаться верной себе и исповедует путь традиций. На автосалоне в Лос-Анджелесе показали шестое поколение Forester, и отличий от предшественника - минимум.

© Пресс-служба Subaru

Это если оценивать чисто внешне. На деле же японцы модернизировали платформу, получил усиленные крепления подвески, кузов сварен и склеен по новой технологии. Как итог - повышение жёсткости кузова с вытекающим из этого повышенным виброакустическим комфортом.

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Рестайлинг принёс "Форестеру" маску: решётку радиатора и оптику, объединённые вместе. Фары стали уже, а основание Y-образных ходовых огней проходит светящейся полосой через весь "гриль". Клешня краба задних фонарей была переосмыслена, и их дизайн вторит головной оптике.

Габариты чуть изменились: длина выросла до 4656 мм (+15 мм), ширина - до 1829 мм (+13 мм). Высота и колёсная база остались на прежних позициях: 1730 и 2670 мм. Объём багажника вырос с 818 до 838 литров, со сложенным задним рядом прибавка составила шесть литров - до 2107 литров.

Пресс-служба Subaru

Из новинок в плане техники можно отметить последнюю версию комплекса EyeSight с дополнительным объективом, который распознаёт велосипедистов и пешеходов. Шестое поколение Subaru Forester получил систему камер кругового обзора, электрический усилитель тормозов, впервые появилась функция бесконтактного открытия крышки багажника. Полностью цифровой приборной панели в "Субару" почему-то решили отказать, поэтому шкалы у модели аналоговые, селектор трансмиссии массивный - в духе старой школы, зато в дорогих версиях "Форестер" разжился планшетом диагональю 11,6 дюйма с вертикальной ориентацией.

Силовой агрегат остался прежним. Для США внедорожник оснащается атмосферником 2,5 литра, фирменным вариатором Linerartronic и системой полного привода в базе. Правда, отдача мотора была несколько снижена: мощность упала со 185 до 183 л.с., крутящий момент - с 241 до 239 Нм.

Пресс-служба Subaru