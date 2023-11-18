Lamborghini посвятила Huracan STO юбилею заводской гоночной команды

Lamborghini построила Huracan STO SC 10° Anniversario к юбилею заводской команды. В 2023 году десятилетие отмечает Squadra Corse — заводское гоночное подразделение компании Lamborghini. По случаю юбилея итальянский автопроизводитель в рамках турнира World Finals 2023 Lamborghini в Валлелунге провёл премьеру эксклюзивного суперкара Huracan STO SC 10° Anniversario, созданного заводской программой персонализации Lamborghini Ad Personam. Уникальный автомобиль построен в единственном экземпляре. Технически юбилейный суперкар не изменился.

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Фирменные оттенки Verde Mantis и Nero Noctis украшены полосами в цветах национального флага Италии, которые тянутся через весь автомобиль. Дополняют облик стилизованные под стартовые номера логотипы Squadra Corse 10° Anniversario на дверях и эмблема подразделения на «плавнике».

Углепластиковый обвес декорирован акцентами алого цвета Rosso Mars. Салон отделан чёрной алькантарой Nero Ade, а обивка дополнена прострочкой зелёной нитью Verde Fauns. Пол покрыт углепластиком, а за спинками сидений расположена карбоновая табличка с обозначением уникального статуса модели.

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini