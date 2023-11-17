AC Schnitzer представила пакет доработок для BMW M2

Знаменитая тюнинговая мастерская AC Schnitzer представила свою версию нового BMW M2, производящегося в Мексике, оборудовав его стильным аэродинамическим комплектом и рядом других доработок, сообщает Центральная Служба Новостей.

© A. Krivonosov

AC Schnitzer, известная своими комплексными пакетами улучшений, как внешнего вида, так и технических характеристик, не разочаровала и в случае с BMW M2. Автомобиль получил улучшения, включая передний сплиттер, увеличивающий прижимную силу передней оси до 60 кг. Дополняют внешний вид канарды и винглеты на бампере и воздухозаборниках, а также черная графика на капоте, подчеркивающая спортивный характер модели. Боковые юбки, окрашенные в черный цвет, визуально объединяют переднюю и заднюю части автомобиля. Заднюю часть украшает гоночное антикрыло из углеродного волокна, обеспечивающее 55 кг прижимной силы.

Видео дня

Новые легкие кованые колеса AC4 Lightweight Forged, на 35% легче стандартных, способствуют улучшению динамики автомобиля, уменьшая неподрессоренные массы. Они также положительно влияют на ускорение и торможение. На передней оси установлены 20-дюймовые колеса с шинами 285/30 R20, а на задней — 21-дюймовые с шинами 295/25 R21.

AC Schnitzer продолжает работу над настройками двигателя, но пока никаких изменений не внесено. Стандартный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбированный двигатель уже обладает мощностью 453 л.с. и крутящим моментом 550 Нм. В передаче мощности используются 8-диапазонная автоматическая или 6-скоростная механическая коробка передач.

Доработки подвески M2 включают установку койловеров AC Schnitzer RS, повышающих управляемость и позволяющих регулировать высоту, а также демпфирование отскока и сжатия. Автомобиль может быть опущен на 25–35 мм спереди и на 20–30 мм сзади. Новая выхлопная система для двигателя S58 обеспечивает более глубокий и басистый звук, а специальная функция управления заслонкой позволяет регулировать громкость.