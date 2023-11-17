В России запущено производство электрокара Evolute i-Sky

Производство кроссовера Evolute i-Sky запущено на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Стоимость автомобиля с учетом государственной субсидии составит 3,995 млн рублей, говорится в сообщении на сайте компании.

В «Моторинвест», объявляя о старте производства, подчеркнули, что «новинка выводит бренд Evolute на новый уровень, что кардинально изменит представление потребителей о электромобилях марки».

Новый кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. с жидкостным охлаждением. Максимальный запас хода заявлен на уровне 511 км, машина сможет разгоняться до 180 км/ч. Габариты новинки - 4 565 мм с колесной базой в 2 715 мм.

«Автомобиль обладает динамичным характером, эффектным прогрессивным дизайном, просторным эргономичным салоном с панорамным остеклением», - подчеркивается в релизе «Моторинвест».

Производителем также заявлено, что аккумулятор пополняется за 45 минут с 30% до 80% в режиме быстрой зарядки. А в режиме «кемпинг» пользователи смогут подключать внешние бытовые устройства для питания от электромобиля через розетку 220 В.