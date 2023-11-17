На классическую Lada Niva вернули систему ABS

«АвтоВАЗ» выпустил первую партию внедорожников Lada Niva Legend с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом рассказали в сообществе «Avtograd news» в соцсети «ВКонтакте».

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По данным инсайдеров, 16 ноября с конвейера сошла первая партия из 50 классических Niva с ABS. Со следующей недели ожидается полный переход на выпуск таких автомобилей. Кроме того, с будущей недели все Lada Granta, которые начнут сходить с конвейера, также будут оснащены антиблокировочной системой тормозов.

Сейчас самая доступная Lada Granta с системой ABS стоит от 849 тыс. рублей. Niva Legend, у которой такой системы нет, стоит от 830 тыс. рублей.