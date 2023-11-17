BAIC изменил дизайн внедорожника, который будут продавать в России

Компания BAIC представила внедорожник BJ60 с иной внешностью, за которой скрывается и другой силовой агрегат.

© www.autohome.com.cn

BAIC BJ60 получил дизайн передней части, аналогичный младшему BJ40, вышедшему на рынок в октябре. Пять секций решётки радиатора сохранены, так как это фирменный отличительный признак, но их сделали в виде светодиодных полосок, которые пришли на смену U-образным секциям. Массивности передней части добавляет вертикальный элемент дневных ходовых огней. Также редизайну подверглись задние фонари и бампер.

Новый стиль слегка сказался на габаритной длине внедорожника Bejing BJ60. Длина увеличилась на 20 мм до 5040 мм, ширина и высота остались такими же: 1955 и 1925 мм. Размер колёсной базы - 2820 мм.

Фото:

www.autohome.com.cn

Новинка получила гибридную систему на базе полуторалитрового турбомотора мощностью 188 л.с. Более полная информация появится в ближайшее время.