В Китае стартовали продажи 517-сильного внедорожника Tank 700 Hi4-T

Автоконцерн Great Wall показал в Китае новый внедорожник Tank 700 Hi4-T и начал предварительные продажи. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль стоит 700 тыс. юаней (8,6 млн рублей по курсу момент публикации).

Стартовали продажи Tank 700
© carnewschina.com

Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Модель представляет собой среднеразмерный внедорожник, который является плагин-гибридной версией ранее выпущенного Tank 700 с двигателем внутреннего сгорания. В салоне могут разместиться пять человек, включая водителя.

Внедорожник Tank 700 Hi4-T оснащается плагин-гибридной силовой установкой на базе 3,0-литрового бензинового турбодвигателя. Мощность мотора составляет 517 л.с. Коробка передач — девятиступенчатая, автоматическая.

До этого в Лос-Анджелесе дебютировал кроссовер Subaru Forester шестого поколения. Пока для машины анонсирован единственный двигатель объемом 2,5 л – это четырехцилиндровый оппозитный мотор мощностью 183 л.с. Уже в базовой комплектации машина оснащена вариатором и полным приводом. Продажи начнутся весной 2024 года. Цены пока не объявлены.

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