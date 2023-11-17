Назван срок начала массового производства электромобилей Li Auto

Компания Li Auto заявила, что массовое производство и поставки первого в своей истории электромобиля начнутся в феврале 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

© Li Auto

Речь идет о модели Li Auto Mega. Автомобиль построен на платформе Whale. Его длина составляет 5300 мм. Кузов получил обтекаемые формы, благодаря чему производителю удалось достичь самого низкого коэффициента сопротивления в сегменте. Среди особенностей машины — выдвигающиеся ручки дверей и аэродинамические колесные диски.