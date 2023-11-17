Принадлежавший принцу Гарри Audi RS6 Avant вновь продается

Audi RS6 британского принца Гарри продают по цене Geely Monjaro. На сайте Pistonheads нового хозяина ищет серый универсал, на котором ездил принц Великобритании: сын Чарльза и пятый в очереди на престол приобрел RS6 в 2017 году. За машину просят 42 тысячи фунтов стерлингов — 4,6 миллиона рублей. Это чуть больше начальной стоимости нового Geely Monjaro в России и довольно скромная цена, учитывая итоговую ставку за проданный в прошлом году Ford Escort принцессы Дианы.

© Pistonheads

Принц Гарри ездил на данном Audi RS6 Avant, когда встречался с разведенной американской актрисой Меган Маркл, и избавился от него в 2018 году. Универсал с 560-сильным V8 в неброском цвете Daytona Grey и с серым интерьером, вероятно, был выбран как наименее бросающийся в глаза, чтобы не привлекать внимания до свадьбы. Но это не помешало папарацци сделать множество снимков принца за рулем.

Pistonheads

Pistonheads

Pistonheads

Pistonheads

Pistonheads

Pistonheads

Pistonheads

Pistonheads

Pistonheads

Pistonheads

В списке опций числятся оптика Audi Matrix, панорамная стеклянная крыша, система ночного видения, проекционный дисплей и зеркало заднего вида с затемнением. Судя по снимкам, автомобиль до сих пор в почти идеальном состоянии, несмотря на пробег в 109 тысяч километров. К слову, в шины P Zero колеса Audi «обули» всего 800 километров назад.

RS6 не впервые появляется в продаже. Летом 2018-го он выставлялся на сайте Autotrader по значительно большей цене — 71,9 тысячи фунтов стерлингов, что тогда равнялось примерно шести миллионам рублей, а сейчас составляет около восьми. Тогда и пробег был крошечным — всего семь тысяч километров.