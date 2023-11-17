В Россию привезли новый JAC T9

Как выяснила "Российская газета", новый пикап JAC T9 2023 модельного года, который внешне можно отличить по вертикальным ламелям решётки радиатора, привезли в Россию.

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Длина рамного пикапа JAC T9 - 5330 мм, ширина - 1965 мм, колёсная база равна 3400 мм. Автомобиль оснащён двухлитровой турбочетвёркой мощностью 231 л.с., 8-диапазонным "автоматом" и системой полного привода. Задняя подвеска - мост с рессорами, что несколько странно, так как машины 2023 модельного года в Китае получили многорычажку.

Продавец пишет, что комплектация максимальная: отделка кожей, наличие климат-контроля, люка, системы камер кругового обзора, парктроники, "зимний пакет", беспроводная зарядка, сиденья с электрорегулировкой и так далее. Цена - 4 499 000 рублей.

Купить пикап JAC T9 в КНР можно начиная от 131 800 юаней (1,63 млн рублей), в топе машина стоит 194 800 юаней (2,4 млн рублей).