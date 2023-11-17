Lucid Motors готова представить свою вторую модель

Lucid Motors, молодая и амбициозная компания, завоевала внимание публики своим первым продуктом, роскошным электрическим седаном Lucid Air. Теперь компания готова представить свою вторую модель, полноразмерный 3-рядный кроссовер Gravity, который, по утверждениям компании, будет обладать просторным салоном, дальностью хода до 708 км и передовыми технологиями, при этом его стартовая цена составит менее 80 000 долларов.

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Генеральный директор Lucid Питер Роулинсон подчеркивает, что Gravity является прорывом в технологии и дизайне Lucid, обещая беспрецедентное сочетание пространства, маневренности, роскоши и функциональности. Хотя некоторые детали остаются неизвестными, известно, что Gravity будет оснащен новым поколением электродвигателей, позволяющих разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, при этом автомобиль сможет перевозить до 680 кг груза и буксировать до 2722 кг. Кроссовер также выделяется своей компактной батареей, обеспечивающей впечатляющий запас хода и сопоставимым с Tesla коэффициентом лобового сопротивления 0,24. Благодаря 900-вольтовой системе, батарея может быть заряжена за 15 минут на расстояние почти 322 км.