Автодилеры анонсировали закупки Audi, Mercedes-Benz и BMW для рынка

В Россию до конца 2023 году ввезут новые машины марок Mercedes-Benz и BMW. Это будет сделано путем параллельного импорта, заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев.

По его словам, по бренду Mercedes-Benz ожидается появление нового S63 и E-Klasse, по BMW – 4 Series Coupe (G22), новые М4 и М3.

«Что касается Audi – то стоит назвать Q6, которая уже представлена на рынке», — отметил собеседник.

Он назвал спрос на модели известных европейских брендов стабильным. Появление новинок у дилеров повысит интерес клиентов, отметил топ-менеджер.