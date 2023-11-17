Двойная премьера: Kia продемонстрировала кроссовер EV3 и спортседан EV4

В Лос-Анджелесе состоялся двойной дебют концепт-каров EV3 и EV4. Первый — это компактный кроссовер, а второй в самой компании называют спортивным седаном. Оба они построены в соответствии с дизайнерской философией Opposites United, что переводится как «единение противоположностей», демонтируют возможности электрической архитектуры Kia и широкое применение экологически чистых материалов, в том числе биопластика.

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В компании заявили, что Калифорния как нельзя лучше подходит для демонстрации новых разработок в области электромобилей, потому что именно здесь этот сегмент рынка наиболее развит. При этом никаких технических подробностей об электрических концептах Kia не приводит — все внимание уделено дизайну и экологичным материалам.

Kia

Kia

Kia

Kia

Kia

Концептуальный кроссовер EV3 позиционируется Kia как практичный электрокар, сочетающий в себе технологии и дизайн «старшей» модели EV9, но в более компактном размере. У него прочный кузов (никакой конкретики не приводится) и динамичный силуэт с покатой крышей. Из характерных особенностей можно отметить оквадраченные колесные арки с ассиметричными углами.

В салоне же установлены сиденья, которые можно переместить, сделав пространство удобнее для общения, отдыха или перевозки вещей — в последнем случае можно сложить задний диван, и в багажник влезет электросамокат или велосипед.

Kia

Kia

Kia

Kia

Kia

Kia

Kia

У спортседана EV4 четырехдверный кузов с длинным капотом, приподнятым спойлером на корме, вертикальными дневными ходовыми огнями и футуристичными колесными дисками. Салон Kia сравнивает с коконом и отмечает, что в отделке используется переработанный хлопок и натуральные красители. В оснащение седана включили функцию Mind Modes, регулирующую подсветку и вентиляцию и подстраивающуюся под водителя.