Редчайший гиперкар Bugatti Divo продают в России более чем за миллиард рублей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Объявление выставили на «Авито Авто».

Всего на рынке представлено 40 экземпляров, «и больше не будет», говорится в публикации. В сервисе подчеркивают, что каждая машина стоит на специальном учете.

Это машина 2021 года выпуска с пробегом всего 600 километров. Она продается за 1,12 миллиарда рублей.

Rutger van der Maar

Гиперкару, названному в честь французского гонщика Альберта Диво, дали 8-литровый двигатель W16 мощностью 1500 лошадиных сил и роботизированную коробку передач.

Автомобиль может разгоняться до «сотни» за 2,4 секунды. Максимальная скорость — 380 км/ч.