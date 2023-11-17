Стартап Aitekx показал клон Cybertruck за 4 миллиона рублей

Бесчисленные автомобильные стартапы появляются и исчезают. И вот ещё один: на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал Aitekx, показавший очень любопытный прототип.

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Кто они, спросите вы? «Инновационная компания в области электронной мобильности с искусственным интеллектом, которая приведет вас в возможное и мыслимое будущее». Самое интересно, это то, что их RoboTruck 1T имеет поразительное сходство с Tesla Cybertruck.

Компания заявляет, что пикап среднего размера имеет длину 4,8–5 метров и грузовую платформу длиной 1859 мм. В компании заявляют, что с опущенной средней дверью и открытым задним бортом пикап может перевозить предметы длиной до 3505 мм.

Aitekx планирует подготовить варианты с одинарной и двухрядной кабинами, а также модели с задним и полным приводом. Последний будет иметь двухмоторную силовую установку.

Пикап сможет разгоняться с места до 96 км/ч за 3,5 секунды и развивать максимальную скорость 165 м/ч. Запас хода, по информации от стартапа, достигнет 885 км.

RoboTruck 1T

Цены на RoboTruck 1T HyperAIX Sports Signature AWD стартуют с отметки 45 000 долларов (4 млн рублей) и вырастут до 99 000 долларов (8,8 млн рублей). Предполагается, что для пикапа предложат различные пакеты для бездорожья, кожух над грузовой платформой с электроприводом и салон с четырьмя или шестью сиденьями.