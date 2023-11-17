АвтоВАЗ выпустит опытную партию электромобилей e-Largus

В декабре этого года АвтоВАЗ собирается выпустить первую опытную партию электромобилей Lada e-Largus. Как сообщает «Автостат», об этом рассказал глава компании Максим Соколов.

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Машины соберут на площадке в Ижевске, а серийное производство должно стартовать в 2024 году. Объемы выпуска будут зависеть от спроса, который, по словам Соколова, связан с поддержкой покупателей со стороны российского правительства.

«Ведь этот электромобиль максимально локализован в России, и мы рассчитываем, что такая поддержка будет значительной», — отметил президент АвтоВАЗа.