АвтоВАЗ выпустит опытную партию электромобилей e-Largus
В декабре этого года АвтоВАЗ собирается выпустить первую опытную партию электромобилей Lada e-Largus. Как сообщает «Автостат», об этом рассказал глава компании Максим Соколов.
Машины соберут на площадке в Ижевске, а серийное производство должно стартовать в 2024 году. Объемы выпуска будут зависеть от спроса, который, по словам Соколова, связан с поддержкой покупателей со стороны российского правительства.
«Ведь этот электромобиль максимально локализован в России, и мы рассчитываем, что такая поддержка будет значительной», — отметил президент АвтоВАЗа.
Напомним, что весной этого года производитель уже демонстрировал предсерийный вариант e-Largus. Транспортные средства оснастили литий-ионными батареями и электромотором мощностью 150 л.с. Одного заряда хватит, чтобы преодолеть до 400 км пути. Разгон до 100 км/час занимает менее 10 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч.