В России увеличат расходы на дороги

Власти России увеличат финансирование содержания и строительства дорог с 13,2 до 15 трлн рублей на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Коммерсант».

Источник газеты отметил, что вопрос был поднят в ходе отраслевой конференции «Автодора». Детали были обнародованы главой департамента строительства аппарата правительства РФ Максимом Степановым.

Окончательное утверждение проекта ожидается до конца года. Как выяснилось, план продлят до 2028 года, тогда как ранее он рассчитывался до 2027 года.

Документ предполагает, что ежегодно в нормативное состояние планируют приводить 30 тыс. км дорог (как и в настоящее время).

До 2028 года в стране построят 6,1 тыс. км автотрасс. В эту стройку включено также расширение уже существующих дорог, в том числе более 1,9 тыс. км в рамках международного транспортного коридора «Россия» (М-11, ЦКАД, М-12, обходы Омска, Новосибирска, Камска и т. д.) и более 500 км в рамках коридора Север–Юг (включает обходы Дербента, Махачкалы, Астрахани и т. д.).